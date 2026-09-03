Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
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03.09.2026 16:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt
Die Aktie von Swiss Life zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Swiss Life legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,7 Prozent auf 929,00 CHF.
Das Papier von Swiss Life legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,7 Prozent auf 929,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'380 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Swiss Life-Aktie bis auf 931,60 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 916,20 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 20'501 Swiss Life-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (962,20 CHF) erklomm das Papier am 05.08.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Swiss Life-Aktie mit einem Kursplus von 3,57 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 12.03.2026 auf bis zu 793,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten Swiss Life-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 38,43 CHF aus.
Am 03.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Swiss Life veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.03.2028 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass Swiss Life im Jahr 2026 47,38 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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