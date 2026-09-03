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Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781

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03.09.2026 12:29:00

Swiss Life Aktie News: Swiss Life macht am Mittag Boden gut

Swiss Life Aktie News: Swiss Life macht am Mittag Boden gut

Die Aktie von Swiss Life gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Swiss Life-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 918,20 CHF.

Swiss Life
927.02 CHF 1.58%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 918,20 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'372 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Swiss Life-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 919,60 CHF aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 916,20 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 6'174 Swiss Life-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 962,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 05.08.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Swiss Life-Aktie somit 4,57 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 12.03.2026 Kursverluste bis auf 793,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 13,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Swiss Life-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 36,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 38,43 CHF.

Swiss Life wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Swiss Life-Anleger Experten zufolge am 16.03.2028 werfen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 47,38 CHF je Swiss Life-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Long 460.9 18.06.2027 158828394
Typ Hebel Verfall Valor
Short 308.4 18.12.2026 156035407
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Long 7.4016 10.24 155488639
Long 11.565 5.23 157975128
Long 19.6128 1.87 158464414
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.2514 12.73 155268928
Short 10.3955 6.48 152989629
Short 12.8028 4.37 159435563
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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