Swiss Life Aktie News: Swiss Life tendiert am Nachmittag tiefer

Börse aktuell - Live Ticker

Zum Wochenausklang entwickeln sich die US-Börsen freundlich. Für den SMI ist die Richtung am Freitag unklar. Der DAX zeigt sich mit kräftigen Gewinnen. An den Märkten in Fernost zeigten sich die Anleger am Freitag mehrheitlich in Kauflaune.