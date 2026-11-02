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02.11.2026 09:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life tendiert am Montagvormittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Swiss Life. Die Swiss Life-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 955,00 CHF nach.
Die Swiss Life-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 955,00 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'720 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Swiss Life-Aktie ging bis auf 945,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 954,20 CHF. Von der Swiss Life-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'360 Stück gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 966,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 30.10.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Swiss Life-Aktie 1,17 Prozent zulegen. Am 12.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 793,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,96 Prozent.
Nachdem Swiss Life seine Aktionäre 2025 mit 36,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 38,43 CHF je Aktie ausschütten.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 16.03.2028 dürfte Swiss Life die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Swiss Life-Gewinn in Höhe von 47,65 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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