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02.11.2026 12:29:00

Swiss Life Aktie News: Swiss Life stabilisiert sich am Mittag

Swiss Life Aktie News: Swiss Life stabilisiert sich am Mittag

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Swiss Life. Im SIX SX-Handel kam die Swiss Life-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 957,60 CHF.

Swiss Life
953.30 CHF -0.28%
Kaufen Verkaufen

Im SIX SX-Handel kam die Swiss Life-Aktie um 12:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 957,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 14'777 Punkten tendiert. Bei 958,60 CHF markierte die Swiss Life-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Swiss Life-Aktie sank bis auf 945,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 954,20 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 11'012 Swiss Life-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.10.2026 bei 966,20 CHF. Mit einem Zuwachs von 0,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 12.03.2026 auf bis zu 793,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 17,19 Prozent könnte die Swiss Life-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Swiss Life seine Aktionäre 2025 mit 36,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 38,43 CHF je Aktie ausschütten.

Swiss Life wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 16.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 47,65 CHF je Swiss Life-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4279 18.06.2027 156452226
Long 12.4286 18.06.2027 160577051
Long 119.775 17.12.2027 151874524
Typ Hebel Verfall Valor
Short 9582 18.12.2026 156035407
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3708 10.57 157436541
Long 11.3929 5.68 161119629
Long 19.14 2.04 161595481
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.7479 11.25 155102135
Short 8.7908 7.89 155268928
Short 19.164 1.91 152989629
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -55.32 114568464
Long 8 -12.50 144201042
Long 12 -22.42 144335829
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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08:55 SMI setzt Höhenflug fort
08:49 Logo WHS Nasdaq nach dem Ausverkauf: Apple, AMD & US-Arbeitsmarkt vor dem nächsten Börsentest
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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’393.46 19.49 SGB0YU
Short 15’701.50 13.97 SEB6CU
Short 16’281.13 8.98 SDBM5U
SMI-Kurs: 14’731.94 02.11.2026 14:11:37
Long 14’174.03 19.88 SLBXRU
Long 13’829.45 13.65 S05FBU
Long 13’253.37 8.98 S8BFJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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