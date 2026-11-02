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02.11.2026 12:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life stabilisiert sich am Mittag
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Swiss Life. Im SIX SX-Handel kam die Swiss Life-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 957,60 CHF.
Im SIX SX-Handel kam die Swiss Life-Aktie um 12:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 957,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 14'777 Punkten tendiert. Bei 958,60 CHF markierte die Swiss Life-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Swiss Life-Aktie sank bis auf 945,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 954,20 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 11'012 Swiss Life-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.10.2026 bei 966,20 CHF. Mit einem Zuwachs von 0,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 12.03.2026 auf bis zu 793,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 17,19 Prozent könnte die Swiss Life-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem Swiss Life seine Aktionäre 2025 mit 36,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 38,43 CHF je Aktie ausschütten.
Swiss Life wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 16.03.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 47,65 CHF je Swiss Life-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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