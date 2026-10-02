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Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781

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02.10.2026 09:29:00

Swiss Life Aktie News: Swiss Life fällt am Freitagvormittag

Swiss Life Aktie News: Swiss Life fällt am Freitagvormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Swiss Life. Die Swiss Life-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 882,60 CHF abwärts.

Swiss Life
889.76 CHF -0.15%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 882,60 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'631 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Swiss Life-Aktie bei 881,80 CHF. Bei 885,60 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'500 Swiss Life-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.08.2026 bei 962,20 CHF. 9,02 Prozent Plus fehlen der Swiss Life-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 12.03.2026 auf bis zu 793,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Swiss Life-Aktie liegt somit 11,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Swiss Life-Aktionäre betrug im Jahr 2025 36,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 38,43 CHF belaufen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2027 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Swiss Life rechnen Experten am 16.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass Swiss Life im Jahr 2026 47,56 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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