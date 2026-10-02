Swiss Life Aktie News: Swiss Life zieht am Freitagnachmittag an

Die Swiss Life-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 887,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'694 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Swiss Life-Aktie bei 889,40 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 885,60 CHF. Bisher wurden via SIX SX 21'516 Swiss Life-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 962,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 8,48 Prozent Plus fehlen der Swiss Life-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.03.2026 (793,00 CHF). Derzeit notiert die Swiss Life-Aktie damit 11,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Swiss Life-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 38,43 CHF ausgeschüttet werden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Swiss Life wird am 03.03.2027 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 16.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Swiss Life-Aktie in Höhe von 47,56 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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