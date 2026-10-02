Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
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02.10.2026 16:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life zieht am Freitagnachmittag an
Die Aktie von Swiss Life gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Swiss Life zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 887,00 CHF.
Die Swiss Life-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 887,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'694 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Swiss Life-Aktie bei 889,40 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 885,60 CHF. Bisher wurden via SIX SX 21'516 Swiss Life-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 05.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 962,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 8,48 Prozent Plus fehlen der Swiss Life-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.03.2026 (793,00 CHF). Derzeit notiert die Swiss Life-Aktie damit 11,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Für Swiss Life-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 38,43 CHF ausgeschüttet werden.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Swiss Life wird am 03.03.2027 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 16.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Swiss Life-Aktie in Höhe von 47,56 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Swiss Life am 02.10.2026
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