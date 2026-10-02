Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
02.10.2026 12:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Mittag in Grün
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Swiss Life. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 886,20 CHF zu.
Im SIX SX-Handel gewannen die Swiss Life-Papiere um 12:28 Uhr 0,3 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'675 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Swiss Life-Aktie bei 889,40 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 885,60 CHF. Zuletzt wechselten 8'547 Swiss Life-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 05.08.2026 auf bis zu 962,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 793,00 CHF fiel das Papier am 12.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 10,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass Swiss Life-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 38,43 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Swiss Life 36,50 CHF aus.
Am 03.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Swiss Life veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 16.03.2028.
In der Swiss Life-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 47,56 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Swiss Life-Aktie
Swiss Life-Aktie gibt ab: Aktienrückkaufprogramm startet
SMI-Wert Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor 5 Jahren eingefahren
SMI-Wert Swiss Life-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swiss Life von vor 3 Jahren verdient
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Swiss Life AG (N)
|
02.10.26
|Swiss Life Aktie News: Swiss Life zieht am Freitagnachmittag an (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Börse Zürich in Grün: So entwickelt sich der SMI am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Mittag in Grün (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Swiss Life Aktie News: Swiss Life fällt am Freitagvormittag (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Börse Zürich: SMI liegt zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Schwacher Handel in Zürich: SLI letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Swiss Life-Aktie gibt ab: Aktienrückkaufprogramm startet (AWP)
Analysen zu Swiss Life AG (N)
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Swiss Life am 02.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street beendet Handel in Grün -- SMI geht mit Plus ins Wochenende -- DAX letztlich deutlich fester -- Asiens Börsen fallen schlussendlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten mit Gewinnen. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.