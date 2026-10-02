Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Mittag in Grün

Im SIX SX-Handel gewannen die Swiss Life-Papiere um 12:28 Uhr 0,3 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'675 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Swiss Life-Aktie bei 889,40 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 885,60 CHF. Zuletzt wechselten 8'547 Swiss Life-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.08.2026 auf bis zu 962,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 793,00 CHF fiel das Papier am 12.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 10,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Swiss Life-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 38,43 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Swiss Life 36,50 CHF aus.

Am 03.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Swiss Life veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 16.03.2028.

In der Swiss Life-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 47,56 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Swiss Life-Aktie

Swiss Life-Aktie gibt ab: Aktienrückkaufprogramm startet

SMI-Wert Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor 5 Jahren eingefahren

SMI-Wert Swiss Life-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swiss Life von vor 3 Jahren verdient