Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
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02.09.2026 09:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life zeigt sich am Mittwochvormittag freundlich
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Swiss Life. Zuletzt wies die Swiss Life-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 926,60 CHF nach oben.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,5 Prozent auf 926,60 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'322 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Swiss Life-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 927,80 CHF zu. Bei 915,40 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Swiss Life-Aktie belief sich zuletzt auf 4'922 Aktien.
Bei 962,20 CHF markierte der Titel am 05.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Swiss Life-Aktie mit einem Kursplus von 3,84 Prozent wieder erreichen. Bei 793,00 CHF fiel das Papier am 12.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Swiss Life-Aktie liegt somit 16,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Swiss Life-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 38,42 CHF aus.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Swiss Life am 03.03.2027 präsentieren. Swiss Life dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.03.2028 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Swiss Life im Jahr 2026 47,33 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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