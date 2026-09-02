Swiss Life Aktie News: Swiss Life tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 917,00 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'345 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Swiss Life-Aktie bis auf 927,80 CHF zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 915,40 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 32'050 Swiss Life-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.08.2026 bei 962,20 CHF. Der derzeitige Kurs der Swiss Life-Aktie liegt somit 4,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 12.03.2026 Kursverluste bis auf 793,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Swiss Life-Aktie mit einem Verlust von 13,52 Prozent wieder erreichen.

Swiss Life-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 38,42 CHF belaufen.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2027 veröffentlicht. Am 16.03.2028 wird Swiss Life schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Swiss Life im Jahr 2026 47,33 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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