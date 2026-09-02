Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen

Um 12:28 Uhr ging es für das Swiss Life-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 917,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'291 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Swiss Life-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 927,80 CHF zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 915,40 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 18'553 Swiss Life-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (962,20 CHF) erklomm das Papier am 05.08.2026. Der aktuelle Kurs der Swiss Life-Aktie ist somit 4,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 793,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 12.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 36,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 38,42 CHF je Swiss Life-Aktie.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2027 veröffentlicht. Am 16.03.2028 wird Swiss Life schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 47,33 CHF je Aktie in den Swiss Life-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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