Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Die Swiss Life-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 543,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 11'218 Punkten tendiert. Die Swiss Life-Aktie zog in der Spitze bis auf 543,00 CHF an. Mit einem Wert von 542,20 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 3'607 Swiss Life-Aktien gekauft oder verkauft.

Voraussichtlich am 01.03.2023 dürfte Swiss Life Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Swiss Life dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 27.02.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Swiss Life im Jahr 2021 40,43 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

