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Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781

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01.10.2026 16:29:00

Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Donnerstagnachmittag tiefer

Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Donnerstagnachmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Swiss Life. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 884,60 CHF.

Swiss Life
891.05 CHF -1.98%
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Die Swiss Life-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 884,60 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'667 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Swiss Life-Aktie bis auf 876,00 CHF ein. Den Handelstag beging das Papier bei 883,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 31'909 Swiss Life-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.08.2026 bei 962,20 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,77 Prozent könnte die Swiss Life-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.03.2026 bei 793,00 CHF. Mit Abgaben von 10,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 38,43 CHF, nach 36,50 CHF im Jahr 2025.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Swiss Life wird am 03.03.2027 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.03.2028 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Swiss Life ein EPS in Höhe von 47,56 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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