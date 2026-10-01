Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
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01.10.2026 12:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Mittag mit Verlusten
Die Aktie von Swiss Life gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Swiss Life-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 880,80 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Swiss Life nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 1,4 Prozent auf 880,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'656 Punkten liegt. Im Tief verlor die Swiss Life-Aktie bis auf 876,00 CHF. Bei 883,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16'251 Swiss Life-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 962,20 CHF erreichte der Titel am 05.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,24 Prozent könnte die Swiss Life-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 793,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Swiss Life-Aktie derzeit noch 9,97 Prozent Luft nach unten.
Nachdem Swiss Life seine Aktionäre 2025 mit 36,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 38,43 CHF je Aktie ausschütten.
Swiss Life wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Swiss Life rechnen Experten am 16.03.2028.
In der Swiss Life-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 47,56 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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