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Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781

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01.09.2026 09:29:00

Swiss Life Aktie News: Swiss Life gibt am Dienstagvormittag nach

Swiss Life Aktie News: Swiss Life gibt am Dienstagvormittag nach

Die Aktie von Swiss Life gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Swiss Life-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 915,20 CHF.

Swiss Life
919.26 CHF 0.69%
Kaufen Verkaufen

Die Swiss Life-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 915,20 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'348 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Swiss Life-Aktie ging bis auf 904,20 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 908,00 CHF. Zuletzt wechselten 8'164 Swiss Life-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 962,20 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,14 Prozent. Am 12.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 793,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Swiss Life-Aktie mit einem Verlust von 13,35 Prozent wieder erreichen.

Für Swiss Life-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 38,39 CHF ausgeschüttet werden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Swiss Life wird am 03.03.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 16.03.2028 dürfte Swiss Life die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Swiss Life ein EPS in Höhe von 48,17 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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