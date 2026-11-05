Swiss Water Decaffeinated Coffee: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Swiss Water Decaffeinated Coffee hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0.10 CAD. Im letzten Jahr hatte Swiss Water Decaffeinated Coffee einen Gewinn von 0.020 CAD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 65.9 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 62.8 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch