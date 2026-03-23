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23.03.2026 19:18:36
Swiss verlängert Flugstopp nach Dubai und Tel Aviv
Zürich (awp) - Swiss verlängert aus Sicherheitsgründen ihren Flugstopp für einzelne Ziele im Nahen Osten. Die Airline wird die Flüge sowohl nach Dubai als auch nach Tel Aviv bis und mit 31. Mai aussetzten, wie sie am Montag mitteilte.
Der Grund für die Flugplanänderungen ist die angespannte Lage in und um den Iran nach den israelisch-US-amerikanischen Angriffen auf das Land und die iranischen Gegenangriffe auf die Golfstaaten, darunter die Emirate, und auf Israel.
Betroffene Fluggäste können laut Swiss kostenfrei auf ein späteres Reisedatum umbuchen oder erhalten alternativ den vollständigen Ticketpreis zurück.
cf/
Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ
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