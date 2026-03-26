Swiss verdoppelt wegen Krieg Flüge zwischen Zürich und Delhi

Zürich (awp/sda) - Die Fluggesellschaft Swiss verdoppelt die Anzahl ihrer Flüge zwischen Zürich und Delhi ab 1. April. Bis 31. Mai bietet sie neben ihrem regulären Flug nach Indien eine zweite tägliche Verbindung an. Grund dafür ist die Störung des regulären Flugbetriebes durch den Krieg im persischen Golf nach dem Angriff durch Israel und die USA auf den Iran.

Zahlreiche Passagiere von anderen Fluggesellschaften können ihre ursprünglich über die Golfregion gebuchten Flüge derzeit nicht antreten, wie es in einer Mitteilung der Swiss vom Donnerstag hiess. Deshalb würden viele von ihnen auf Direktflüge von und nach Asien ausweichen. Entsprechend höher sei daher nun die Nachfrage bei der Swiss nach solchen direkten Verbindungen.

Zusätzlich zum bisher am Mittag von Zürich startenden Flug nach Delhi wird deshalb ab April noch ein zweiter am Abend angeboten - ebenfalls mit Rückflug nach Zürich.