Plus500 Depot

Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125

13.01.2026 16:21:36

Swiss und Edelweiss rüsten Flotten mit Starlink-Internet aus

Zürich (awp) - Die Schweizer Fluggesellschaften Swiss und Edelweiss statten ihre Flotten mit Highspeed-Internet von Elon Musks Starlink aus. Die Einführung erfolgt im Rahmen eines konzernweiten Programms der Lufthansa-Gruppe, die rund 850 Flugzeuge mit moderner Satellitentechnologie ausrüsten will.

Die Lufthansa Group kündigte am Dienstag an, ab 2026 sämtliche bestehende und neu ausgelieferte Flugzeuge mit schnellem Internetzugang auszustatten. Als Partner wurde Starlink gewählt. Der Satellitenanbieter verfügt laut den Angaben derzeit über die leistungsfähigste Inflight-Internetverbindung der Branche.

Das System ermögliche unter anderem Streaming, Cloud-basiertes Arbeiten und weitere datenintensive Anwendungen während des Fluges, hiess es weiter. Dabei soll das Angebot für alle Statuskunden und Tavel-ID-Nutzer über alle Reiseklassen hinweg kostenlos zur Verfügung stehen.

Erster Einsatz im zweitem Halbjahr

Im Zuge dessen bestätigten auch die Lufthansa-Töchter Swiss und Edelweiss, ihre Flotten mit Starlink-Internet auszustatten. Die Edelweiss plant, sämtliche Flugzeuge der Typen Airbus A320, A320neo und A350 entsprechend auszurüsten. Ein genauer Zeitplan für die schrittweise Umsetzung befinde sich noch in Ausarbeitung, hiess es in einem Communiqué.

Auch die Swiss will ihre Kurz- und Langstreckenflotte mit der neuen Technologie ausstatten. Die Einführung soll schrittweise während des laufenden Betriebs erfolgen, teilte die Airline mit. Konkrete Angaben dazu, in welchen Flugzeugen das Angebot ab wann verfügbar sein wird, sind laut der Swiss derzeit noch Teil des Planungsprozesses.

Erste Flüge mit Starlink-Technologie sind ab dem zweiten Halbjahr 2026 geplant, wie die Lufthansa weiter schrieb. Die vollständige Ausrüstung der Flotte soll bis Ende 2029 abgeschlossen sein. Weitere Details will die Lufthansa-Gruppe im Laufe des Jahres bekannt geben.

sc/jb