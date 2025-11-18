Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
18.11.2025 19:30:45

Swiss Stocks Close Notably Lower On Weak Global Cues

(RTTNews) - The Switzerland market ended weak on Tuesday, in line with markets across Europe and elsewhere, as worries fears of Artificial Intelligence bubble, uncertainty about interest rates, and a lack of positive economic data rendered the mood bearish.

The benchmark SMI settled with a loss of 115.87 points or 0.92% at 12,481.95. The index dropped to a low of 12,440.31 in the final hour.

Richemont shed 4.51%, and ABB ended lower by about 4.1%. Novartis, VAT Group and Straumann Holding settled lower by 3.3 to 3.6%.

Julius Baer, Sonova, Sika, Geberit, Swatch Group, Holcim and Alcon lost 2.2 to 2.7%.

Amrize, UBS Group, Lonza Group, Sandoz, SGS, Zurich Insurance and Swiss Life Holding also ended sharply lower.

Roche Holding climbed about 6.8% after the company announced positive results from its phase 3 trial of its investigational oral selective estrogen receptor, Giredestrant, in patients with early-stage ER+/HER2- breast cancer, dubbed lidERA.

Inside Trading & Investment

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’001.56 19.68 UBSP6U
Short 13’261.96 13.69 3OUBSU
Short 13’752.53 9.00 S8QBLU
SMI-Kurs: 12’481.95 18.11.2025 17:30:44
Long 11’971.82 19.84 SRQB1U
Long 11’699.00 13.92 S7MBDU
Long 11’202.42 9.00 SQ9B4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

