Swiss stellt Zollfreiverkauf in Flugzeugen per Ende September ein

Zürich (awp) - Die Swiss stellt den Zollfreiverkauf in Flugzeugen per Ende September ein. Grund dafür sei die sinkende Nachfrage, teilte die Fluggesellschaft am Mittwoch in einem Communiqué mit.

"Immer weniger Gäste kaufen an Bord ein. Immer mehr Passagiere recherchieren Produkte heute zu Hause, vergleichen Preise online und kaufen ein, bevor sie überhaupt am Flughafen ankommen", schrieb die Lufthansa-Tochter. "Der spontane Griff zum Duty-Free-Wagen an Bord ist die Ausnahme geworden - nicht mehr die Regel." Die Swiss ziehe daraus die Konsequenzen und beende den Bordverkauf per Ende September.

Das Angebot werde mit einer grösseren Auswahl in den digitalen "Worldshop" von Miles & More verlagert, hiess es weiter. Neben Tassen, Trolleys oder Flugzeugmodellen im Swiss-Design würden dort auch exklusive Möbelstücke und Accessoires angeboten, die aus ausgemusterten Swiss-Flugzeugen hergestellt seien.

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