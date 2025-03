Swiss Steel-Aktie zweistellig höher: Papiere von Swiss Steel verschwinden im Juni von der SIX

Der letzte Handelstag wird der 5. Juni sein, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Die Börsenaufsicht SIX Exchange Regulation (SER) habe dem Gesuch zur Dekotierung am Vortag stattgegeben, erklärte Swiss Steel. Mitte Februar hatten die Aktionäre für eine freiwillige Dekotierung von der Schweizer Börse gestimmt.

Durch die umfangreichen Restrukturierungs- und Reorganisationsmassnahmen der letzten Jahre sei der Streubesitz deutlich gesunken und die Aktien der Gesellschaft weitgehend illiquide, hiess es im Januar als Begründung für das Dekotierungsvorhaben. Künftig soll die Aktie über die ausserbörsliche Handelsplattform LPZ-X der Privatbank Lienhardt & Partner gehandelt werden können.

Im Zusammenhang mit der Dekotierung hat die Regulierungsstelle der Schweizer Börse SIX die Swiss Steel Holding zudem von der Pflicht zur fristgerechten Veröffentlichung der Jahresergebnisse gemäss den SIX-Kotierungsregeln befreit. "Die Swiss Steel Group wird den Geschäftsbericht und den nicht-finanziellen-Bericht gemäss den geltenden Vorschriften veröffentlichen", schrieb der Konzern weiter. Der genaue Veröffentlichungstermin werde zu gegebener Zeit auf der Website des Unternehmens bekannt gegeben.

An der SIX sprang die Swiss Steel-Aktie am Mittwoch anfangs um bis zu 36,14 Prozent auf 2,20 Franken nach oben, die Gewinne schmelzen aber im Verlauf schnell wieder ab. Nun notiert das Papier zeitweise noch 10,52 Prozent höher bei 1,786 Franken.

cg/ra/jb/rw

Luzern (awp)