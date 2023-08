Swiss Steel-Aktie verlustreich: Swiss-Steel-VR SBrandtzæg tritt im Oktober zurück

Svein Richard Brandtzæg trete per 5. Oktober 2023 zurück, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Brandtzæg begründet seine Entscheidung mit seiner Arbeitsbelastung als Präsident von Dormakaba. Diese Aufgabe hatte er am 1. Mai 2023 übernommen. Swiss-Steel-Präsident Jens Alder bedauert den Rücktritt, die Entscheidung werde jedoch respektiert.

Für Papiere von Swiss Steel geht es an der SIX am Donnerstag zeitweise um 0,95 Prozent runter auf 0,128 Franken.

rw/kw

Luzern (awp)