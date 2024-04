Swiss Steel-Aktie tiefer: Swiss Steel hat Aktienplatzierung abgeschlossen

Insgesamt nahm der Stahlkonzern brutto einen Emissionserlös von 300 Millionen Euro ein.

Alle rund 3,10 Milliarden neuen Namenaktien wurden platziert, wie Swiss Steel am Donnerstagabend mitteilte. Rund 1,07 Milliarden neue Aktien wurden - wie bereits seit dem Vorabend bekannt - von bestehenden Aktionären im Bezugsrechtsangebot gezeichnet. Die restlichen 2,03 Milliarden Aktien wurden nun mittels Bookbuilding-Verfahren von der BigPoint Holding AG gezeichnet.

Der Angebotspreis lag den Angaben zufolge bei 0,0925 Franken pro Aktie. Die Swiss-Steel-Aktien gingen am Donnerstag bei 0,09 Franken aus dem Handel.

Der Nettoerlös in Höhe von rund 294 Millionen Euro soll "zur Stärkung der Kapitalbasis und der Liquidität sowie zur Reduzierung der Verschuldung des Konzerns" verwendet werden. Nach der Sanierung wolle man so "den Fokus auf den vollständigen Wiedereintritt in den Markt verlagern", heisst es.

Durch die Kapitalerhöhung und die Nennwertreduktion auf 0,08 Franken pro Aktie von 0,15 Franken erhöt sich das Aktienkapital auf rund 492,8 Millionen Franken von 458,8 Millionen.

Grossaktionär Bigpoint, hinter dem der Amag-Erbe Martin Haefner steht, hatte im Bezugsrechtsangebot alle seine Bezugsrechte ausgeübt. Inklusive der Platzierung zusätzlicher Aktien werde die BigPoint Holding nach Abschluss des Angebots rund 66,6 Prozent des Aktienkapitals und der Stimmrechte von Swiss Steel halten.

Die Kotierung an der Schweizer Börse SIX, der erste Handelstag und die Lieferung der neuen Aktien ist für den 25. April 2024 geplant.

Am Freitag verlieren die Swiss Steel-Aktien an der SIX zeitweise 0,11 Prozent auf 0,09 Franken.

ys/uh

Luzern (awp)