Swiss-Steel-Aktie in Grün: Swiss-Steel-Aktionäre stimmen an GV Aktienzusammenlegung zu

Unter anderem stimmten die Aktionäre der geplanten Aktienzusammenlegung im Verhältnis 200:1 zu und nahmen auch die dazu nötige Kapitalerhöhung um 10,32 Franken auf knapp 492,8 Millionen Franken an.

Wie das Unternehmen bereits früher bekanntgab, wird durch die Aktienzusammenlegung jeder Inhaber von jeweils 200 Namenaktien mit einem Nennwert von 0,08 Franken eine neue Namenaktie mit einem Nennwert von 16,00 Franken erhalten. Dadurch sollen die Aktien von Swiss Steel laut der Gesellschaft "für einen breiteren Anlegerkreis attraktiver" werden. Die Aktienzusammenlegung habe keinen Einfluss auf den Wert der Gesellschaft.

Die Aktionäre bestätigten an der GV zudem sämtliche sich zur Wiederwahl stellenden Verwaltungsratsmitglieder in ihrem Amt und wählten drei neue Kandidaten in den Verwaltungsrat. Gewählt wurden Jens Alder, Alexander Gut, Karl Haider, Martin Lindqvist, David Metzger, Mario Rossi und Michael Schwarzkopf.

Martin Lindqvist werde voraussichtlich am 8. Oktober 2024 in den Verwaltungsrat eintreten und dann auch dessen Präsidium übernehmen, heisst es. Bis dahin amtiert Jens Alder als Präsident. Emese Weissenbacher trat nicht mehr zur Wiederwahl an.

Für die Swiss-Steel-Aktie geht es via SIX zeitweise um 1,27 Prozent aufwärts auf 0,08 Franken.

tv/jb

Luzern (awp)