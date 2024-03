Swiss Steel-Aktie fällt zweistellig: Vertreter von Grossaktionär Spuhler treten aus Verwaltungsrat zurück

Spuhlers Vertreter im Verwaltungsrat, Barend Fruithof und Oliver Streuli, treten per sofort zurück.

Dieser Rücktritt stehe im Zusammenhang mit dem in der Presse kolportierten Entscheid von Spuhlers PCS Holding AG, sich nicht an der anstehenden Kapitalerhöhung zu beteiligen und/oder einem möglichen Ausstieg, teilte Swiss Steel am Montag mit. Der Verwaltungsrat werde nunmehr aus 5 Mitgliedern bestehen, was gemäss Statuten ausreichend sei.

Die "Sonntagszeitung" hatte am Wochenende vermeldet, Spuhler bereite einen geordneten Ausstieg vor. Spuhler habe Gerüchte bestätigt, dass er "bei Swiss Steel bei der Kapitalerhöhung nicht mitmachen will, weil die geforderten Bedingungen weder von Big Point noch vom Verwaltungsrat erfüllt worden sind", so die Zeitung.

Er habe sich zwar dazu entschlossen, nicht an der geplanten Kapitalerhöhung von 300 Millionen Euro teilzunehmen, bleibe aber bis auf weiteres

Aktionär. Spuhler suche indes den "geordneten Ausstieg". Spuhler hält rund 20 Prozent an der Gruppe. Big Point ist die Gesellschaft von Amag-Besitzer Martin Haefner, dem grössten Aktionär von Swiss Stell mit einem Anteil von 33 Prozent.

Das Innerschweizer Unternehmen hatte vor zehn Tagen einen riesigen Verlust für das Geschäftsjahr 2023 gemeldet und in der Folge eine Kapitalerhöhung von mindestens 300 Millionen Franken angekündigt.

Die Swiss Steel-Aktie verlor an der SIX am Montag schlussendlich 11,80 Prozent auf 0,070 Franken.

tt/cf

Luzern (awp)