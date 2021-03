Swiss Steel-Aktie etwas tiefer: Swiss Steel nimmt Beschwerde von Liwet gegen UEK zur Kenntnis

Man nehme die Beschwerde zur Kenntnis, teilte Swiss Steel am Dienstag mit.

Die Liwet Holding um den russischen Milliardär Viktor Vekselberg hatte mit einer Reihe von rechtlichen Schritten versucht durchzusetzen, dass die BigPoint Holding von Martin Haefner doch noch ein allgemeines Pflichtangebot an alle Swiss-Steel-Aktionäre unterbreiten muss.

Das Gesuch wurde seinerzeit von der UEK abgelehnt, womit die von Swiss Steel geplante Kapitalerhöhung voranschreiten konnte. Das Bezugsrechtsangebot sei gestern erfolgreich abgeschlossen worden, heisst es denn auch in der Mitteilung. Erster Handelstag der neuen Aktien soll, wie bereits bekanntgegeben, voraussichtlich der 23. März 2021 sein.

An der SIX stehen Swiss Steel-Papiere am Morgen 0,21 Prozent tiefer bei 0,24 Schweizer Franken.

Luzern (awp)