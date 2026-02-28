|
28.02.2026 11:24:36
Swiss setzt Flüge nach Tel Aviv und auch Dubai aus
Zürich (awp/sda) - Die Swiss fliegt wegen der Angriffe der USA und Israels gegen den Iran vorerst bis am 7. März nicht mehr nach Israel. Weil zahlreiche Lufträume geschlossen sind, annullierte die Schweizer Fluggesellschaft auch die Flüge vom Samstag und Sonntag nach Dubai.
Insgesamt seien 14 Flüge von und nach Tel Aviv betroffen, teilte die Swiss am Samstag mit. Für die Swiss stehe die Sicherheit ihrer Besatzungen und Passagiere jederzeit an erster Stelle. Auf dieser Basis sei der Entscheid getroffen worden. Am Samstag waren gemäss dem Flugplan von Zürich aus zwei Flüge nach Tel Aviv angesetzt gewesen.
Die Eskalation im Nahen Osten hat aber für den Flugbetrieb weitere Auswirkungen. Wegen der Schliessung zahlreicher Lufträume, unter anderem auch im Irak, startete die Swiss auch nicht nach Dubai. Auch der Flug vom Sonntag in den Wüstenstaat findet nicht statt. Bereits seit längerer Zeit setzt die Swiss Nachtflüge nach Tel Aviv aus.
Die Swiss folgt mit den Massnahmen ihrer Muttergesellschaft: Die Lufthansa fliegt am Wochenende auch nicht nach Dubai (und Abu Dhabi). Bis am 7. März strich das deutsche Unternehmen zudem vorsorglich alle Flüge nach Jordanien, Libanon, in den Irak und den Oman. Die Lufträume in den entsprechenden Ländern würden nicht genutzt, teilte ein Sprecher der Lufthansa mit.
Swiss bietet Passagieren Unterstützung an
Die Swiss kontaktiert betroffene Passagiere proaktiv, wie sie weiter mitteilte. Je nach Verfügbarkeit würden Fluggäste auf andere Verbindungen umgebucht. Alternativ bietet die Swiss eine kostenlose Umbuchung auf einen späteren Reisetermin oder die Erstattung des Ticketpreises an.
Vor Ort in Israel hat die Swiss mehrere Mitarbeitende in der Wartung und der Abfertigung beschäftigt. Ihre Sicherheit habe höchste Priorität, heisst es in der Mitteilung weiter. Das Unternehmen stehe in engem und kontinuierlichem Kontakt mit ihnen und unterstütze sie nach Kräften.
Nach den Erstschlägen von Israel und den USA hat der Iran nach eigenen Angaben vier amerikanische Militärbasen in der Region attackiert. Nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur Fars waren der Stützpunkte in Katar, Kuwait, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain unter den Zielen. Zudem wurden auch aus Saudi-Arabien Explosionen gemeldet.
Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .
Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen
Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliessen im Minus -- SMI letztlich über 14'000 Punkten -- DAX geht wenig bewegt ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt ging mit hohen Gewinnen ins Wochenende, wohingegen der deutsche Leitindex den Handelstag wenig bewegt beendet. Die US-Börsen notierten im Minus. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.