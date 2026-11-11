Swiss setzt Flüge nach Dubai weiterhin aus

Zürich (awp/sda) - Die Swiss setzt die geplante Wiederaufnahme ihrer Flüge nach Dubai bis zum Ende des Winterflugplans am 27. März des kommenden Jahres aus. Der Entscheid sei aus betrieblichen Überlegungen gemeinsam mit der Lufthansa gefallen.

Ursprünglich sei vorgesehen gewesen, die Verbindungen am 25. November wieder aufzunehmen, teilte die Swiss am Mittwoch weiter mit. Betroffene Passagiere würden über die Annullierung informiert und auf alternative Verbindungen umgebucht.

Die Fluggesellschaft stoppte die Verbindung im März wegen der angespannten Lage im Nahen Osten. Gründe für die Flugplanänderungen waren die angespannte Lage in und um den Iran nach den israelisch-US-amerikanischen Angriffen auf das Land und die iranischen Angriffe auf die Golfstaaten, darunter die Emirate, sowie gegen Israel.

Gleichzeitig führt Swiss nach eigenen Angaben ihr erweitertes Flugangebot zwischen Zürich und der indischen Metropole Delhi am 2. Dezember bis zum Ende des Winterflugplans wieder ein.