Swiss Re-VRP: Rücktritt von Konzernchef Mumenthaler nicht erzwungen

Börse aktuell - Live Ticker

Sowohl der heimische als auch der deutsche Markt gaben am letzten Handelstag der Woche kräftig nach. Vor dem Wochenende scheinen die Anleger an den US-Börsen die Hiobsbotschaft vom Vortag verdaut zu haben. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Freitag abwärts, in Shanghai fand kein Handel statt.