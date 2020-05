Swiss Re VR-Mitglied trennt sich von Aktien - Aktie etwas leichter

Bei der Swiss Re hat sich ein Nicht-Exekutives Verwaltungsratsmitglied von einem Aktienpaket getrennt.

Laut den am Freitag auf der Website der Schweizer Börse SIX veröffentlichten Managementtransaktionen wurden per 6. Mai 35'000 Namenaktien im Volumen von 2,3 Millionen Franken verkauft.

Laut Geschäftsbericht 2019 war Verwaltungsratspräsident Walter Kielholz per Ende Jahr der einzige Verwaltungsrat, der eine entsprechende Stückzahl besass, mit einem Aktienbesitz von 407'523 Stück. Der zweithöchste Aktienbesitz wurde für Vizepräsident Renato Fassbind mit 27'593 Stück ausgewiesen.

Daneben hat am selben Tag den Transaktionsmeldungen zufolge ein Exekutives Verwaltungsratsmitglied oder Mitglied der Geschäftsleitung 7'500 Namenaktien im Volumen von rund einer halben Million Franken erworben. Zudem wurde zwei Tage zuvor ebenfalls von einem exekutivem Mitglied eine Aktienkauforder von monatlich 100 Stück für 36 Monate in Auftrag gegeben.

Die Medienstelle der Swiss Re wollte auf Anfrage von AWP keine weiteren Informationen zu den Managementtransaktionen geben.

Die Swiss Re-Aktie notiert am Freitag im Schweizer Handel mit minus 0,72 Prozent zeitweise bei 66,20 Franken.

yr/pre

Zürich (awp)