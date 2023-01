Swiss Re verliert: Swiss Re baut Zusammenarbeit mit österreichischem Versicherer UNIQA aus

Die Plattform erlaube die Verwaltung und Bereitstellung strukturierter Programme, die den internationalen Vorschriften entsprechen, teilte die Swiss Re am Dienstag in einem Communiqué mit. Darüber hinaus erhalte UNIQA Zugang zum globalen Netzwerk der Swiss Re-Firmenerstversicherungssparte Corso, die über 150 Länder abdeckt.

Zudem werden die Policen im Swiss Re-Netzwerk zentral gepoolt und über einzelne Rückversicherungstransaktionen an UNIQA zurückabgewickelt. Finanzielle Details des Deals wurden nicht genannt.

UNIQA ist der zweitgrösste Versicherer in Österreich. Zudem ist das Unternehmen auch in Zentral- und Osteuropa tätig. Mit über 22'000 Angestellten werden Kunden in 18 Ländern bedient.

Im Schweizer Handel geht es für die Aktie von Swiss Re zeitweise 0,84 Prozent auf 94,98 CHF nach unten.

Zürich (awp)