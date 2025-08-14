Swiss Re steigert Halbjahresgewinn deutlich

Zürich (awp) - Swiss Re hat im ersten Halbjahr 2025 den Gewinn gegenüber dem Vorjahr deutlich gesteigert. Damit ist das Unternehmen auf Kurs, sein Gewinnziel für das Gesamtjahr zu erreichen.

Der Konzerngewinn erhöhte sich in den ersten sechs Monaten des Jahres um 24 Prozent auf 2,6 Milliarden Dollar, wie Swiss Re am Donnerstag mitteilte. Der Versicherungsumsatz der Gruppe ging dagegen auf 20,9 Milliarden Dollar zurück nach 22,2 Milliarden im Vorjahr.

Die Gruppe habe in allen Geschäftseinheiten robuste versicherungstechnische Margen erzielt, erklärte CEO Andreas Berger in der Mitteilung. Man habe die Kunden vor allem im ersten Halbjahr darin unterstützt, Spitzenrisiken zu bewältigen. Unterstützung bot ein solides Anlageergebnis.

Der Rückversicherer hat mit seinem Resultat die Prognosen der Analysten übertroffen. Diese hatten den Konzerngewinn im Halbjahr im Schnitt bei 2,48 Milliarden Dollar gesehen.

Mit den Resultaten sieht sich Swiss Re gut unterwegs zur Erreichung seiner Jahresziele. Für 2025 will der Konzern einen Gewinn von "mindestens 4,4 Milliarden Dollar" erreichen. Angesichts der allgemeinen geopolitischen und makroökonomischen Unsicherheit bleibe der Konzern aber wachsam, zumal jetzt der Höhepunkt der Sturmsaison bevorstehe, heisst es.

