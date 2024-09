Swiss Re: Soziale Inflation treibt Kosten im US-Haftpflichtgeschäft in die Höhe

Monte Carlo (awp) - In den USA sind die Schäden im Bereich Haftpflichtversicherung in den vergangenen Jahren in die Höhe geklettert. Hauptgrund dafür ist laut einer Studie des Swiss Re Institute die soziale Inflation, die durch explodierende Prozesskosten angefacht wird.

Allein im Jahr 2023 sind die Schäden im US-Haftpflichtgeschäft um 7 Prozent nach oben gegangen. In den vergangenen zehn Jahren beläuft sich der Anstieg auf 57 Prozent, wie es in der am Samstag anlässlich des Branchentreffens der Rückversicherer in Monte Carlo veröffentlichten Studie heisst.

Im Teilbereich Industriehaftpflicht etwa seien die Schäden in den USA in den letzten fünf Jahren jährlich um durchschnittlich 11 Prozent angestiegen und hätten 2023 eine Grösse von 143 Milliarden US-Dollar erreicht. Damit seien sie höher ausgefallen als die versicherten Naturkatastrophenschäden weltweit (108 Mrd).

Teure Gerichtsprozesse

Grund für diesen Anstieg ist laut Studie die soziale Inflation, dies noch vor der wirtschaftlichen Inflation. Denn die zunehmende Tendenz, Schadenersatzansprüche gerichtlich zu regeln, treibt besonders im US-Rechtssystem die Kosten in die Höhe. Da beruhe das Deliktrecht auf Präzedenzfällen und die aggressiver geführten Gerichtsverfahren würden von Geschworenen entschieden.

Das schlägt sich in den Bilanzen der Versicherer nieder. In den letzten fünf Jahren verzeichneten die US-Haftpflichtsparten, in denen Personenschäden versichert sind, laut Swiss Re versicherungstechnische Verluste in Höhe von 43 Milliarden Dollar. Die Prämienerhöhungen hielten mit den Schadentrends nicht Schritt.

Auch andere Länder betroffen

"Anders als bei der wirtschaftlichen Inflation deutet bei der sozialen Inflation nichts auf einen Rückgang hin", wird Jérôme Jean Haegeli, Chefökonom bei Swiss Re, zitiert. Die Rechtsverteidigung werde für Unternehmen weltweit immer teurer. Um diese Einflüsse zu messen, hat das Institut einen "Social Inflation Index" eingeführt.

Das Thema soziale Inflation sei zwar in erster Linie ein US-Phänomen, doch greife dieses vermehrt auch auf andere Länder wie Grossbritannien, Australien und Kanada über, in denen das Deliktsrecht ebenfalls auf Präzedenzfällen beruhe. In Kontinentaleuropa dagegen sei das Deliktsrecht in Zivilgesetzbüchern geregelt, und es entscheiden Berufsrichter. In Ländern wie Deutschland oder Frankreich spiele die soziale Inflation kaum eine Rolle.

