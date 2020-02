Swiss Re schliesst Aktienrückkaufprogramm über eine Milliarde Franken ab

Zürich (awp) - Der Rückversicherer Swiss Re hat im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms 2019 insgesamt 9,9 Millionen eigene Aktien im Anschaffungswert von insgesamt einer Milliarde Franken zurückgekauft. Der Durchschnittspreis betrug nach Angaben von Swiss Re vom Dienstag 100,93 Franken je Titel.

Das Programm war von der Generalversammlung am 17. April 2019 genehmigt und am 6. Mai 2019 gestartet worden. Es hatte das Ziel, überschüssiges Kapital an die Aktionäre zurückzuführen.

