Swiss Re führt neue Einheit für Geschäft mit Maklern ein - Aktie steigt

Zürich (awp) - Die Swiss Re führt für die Zusammenarbeit mit Versicherungsmaklern und Vermittlern die Einheit "Group Broker Management Practice" ein. Leiten wird diesen Bereich Matthias Meyenhofer als Group Broker Executive, wie der Rückversicherer am Freitag mitteilte.

Swiss Re arbeite in allen drei Sparten, Schaden- und Unfallrückversicherung (P&C Re), Corporate Solutions und Lebens- und Krankenrückversicherung (L&H Re), sowie auf Konzernebene eng mit Maklern und Vermittlern zusammen, hiess es weiter. Ziel der neuen Einheit sei es, diese strategische Zusammenarbeit zu bündeln, um so den Service im Unternehmen zu verbessern.

Meyenhofer übernimmt die Leitung per Anfang Juli. Er verfügt laut den Angaben über mehr als 23 Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche und ist seit 2020 bei Swiss Re, wo er bereits im Geschäft mit Brokern eine leitende Rolle eingenommen habe.

Die Swiss Re-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 0,63 Prozent auf 127,55 CHF.