Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie CH0012332372
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13.10.2026 14:26:49
Swiss Re: Extremwetter treibt Schadensummen in die Höhe
Die versicherten Schäden durch das Hagelereignis in der Schweiz Ende August werden von Swiss Re auf mehr als 1,7 Milliarden Franken geschätzt. Auch Waldbrände und Fahrzeugschäden gewinnen an Bedeutung.
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Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG (N) (Swiss Re)
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Analysen zu Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG (N) (Swiss Re)
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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