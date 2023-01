Swiss Re Ltd / Schlagwort(e): Personalie

Swiss Re ernennt Velina Peneva zum Group Chief Investment Officer



16.01.2023



Zürich, 16. Januar 2023 Swiss Re gab heute die Ernennung von Velina Peneva zum Group Chief Investment Officer und Mitglied der Geschäftsleitung per 1. April 2023 bekannt. Sie folgt auf Guido Fürer, der nach 25 erfolgreichen Jahren bei Swiss Re in den Ruhestand treten wird. Christian Mumenthaler, Group Chief Executive Officer von Swiss Re: «Wir sind sehr erfreut, dass wir mit Velina Peneva eine kompetente interne Kandidatin für die künftige Leitung unserer Asset-Management-Einheit finden konnten. Velina Peneva hat einen starken Leistungsausweis sowohl innerhalb wie ausserhalb von Swiss Re vorzuweisen. Sie bringt eine Kombination aus fundierter Finanzmarktexpertise, strategischen und investitionsbezogenen Fähigkeiten, bewährte Führungsqualitäten sowie ein gut etabliertes Netzwerk in der Industrie mit.» Velina Peneva ist derzeit Co-Head Client Solutions & Analytics im Asset Management von Swiss Re. Zuvor leitete sie das Mandat für Private-Equity-Anlagen von Swiss Re. Bevor sie 2017 zu Swiss Re kam, arbeitete Velina Peneva für Bain & Company in den USA, Australien und in der Schweiz, zuletzt als Partnerin und Leiterin der Praxisgruppen Private Equity sowie institutionelle Investoren in Zürich. Für weitere Fragen, bitte kontakten Sie Swiss Re Media Relations: + 41 (0)43 285 7171 oder Media_Relations@Swissre.com.

