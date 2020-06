Swiss Re ernennt Michael Rüsch zum Schweiz-Chef von Corso

Zürich (awp) - Die Swiss Re hat für das Unternehmensversicherungs-Geschäft (Corso) einen neuen Schweiz-Chef ernannt. Per 1. Oktober wird die Position von Michael Rüsch übernommen. Er wird für die Strategie, Entwicklung und Leistung des Bereiches Unternehmensversicherung hierzulande verantwortlich sein, wie es in einer Medienmitteilung vom Mittwoch heisst.

Rüsch ist seit über zwanzig Jahren für verschiedene Unternehmen in der Versicherungsbranche tätig. Seinen Masterabschluss in angewandter Psychologie, Leadership und Management erwarb er an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW), heisst es weiter.

yl/jb