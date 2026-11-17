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17.11.2026 13:39:57
Swiss Re: Die Abhängigkeit von KI und Finanzmärkten steigt
Die Weltwirtschaft dürfte 2027 wieder etwas stärker wachsen. Doch der Aufschwung steht laut Swiss Re auf einem schmalen Fundament. Investitionen in künstliche Intelligenz, steigende Vermögenswerte und die Konsumausgaben wohlhabender Haushalte treiben die Konjunktur.
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG (N) (Swiss Re)
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Analysen zu Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG (N) (Swiss Re)
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
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An der heimischen sowie an der deutschen Börsen wurden am zweiten Handelstag der Woche kräftige Verluste gemacht. An der Wall Street dominierten die Bären. An den Börsen in Fernost ging es am Dienstag nach unten.