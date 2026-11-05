Swiss Re-Analyse: Underweight-Bewertung von JP Morgan Chase & Co. für Aktie

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 130 Franken belassen. Der Überschuss des Rückversicherers liege zwar über der Erwartung, allerdings sei Umsatzschwäche erkennbar, schrieb Kamran M. Hossain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Swiss Re-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Im SIX SX-Handel gewannen die Swiss Re-Papiere um 12:03 Uhr 1.1 Prozent. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Abschwungsspielraum von 17.59 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 328’839 Swiss Re-Aktien. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 18.7 Prozent nach oben. Die nächsten Quartalszahlen für Q3 2026 wird Swiss Re voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:16 / GMT



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