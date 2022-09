Swiss-Re-Aktien mit Gewinnen - dem Markttrend entgegen

Mit knappen Gewinnen stemmen sie sich gegen die insgesamt ungemütliche Marktlage, in der einmal mehr die anhaltenden Sorgen der Investoren die Marschrichtung vorgeben.

Zeitweise gewinnen Swiss Re-Aktien an der SIX 0,90 Prozent auf 71,86 Franken. Der SMI sackt zeitgleich ab. Mit den Gewinnen befindet sich der Rückversicherer international in guter Gesellschaft. So zeigen die deutschen Konkurrenten Munich Re und Hannover Rück ebenfalls klare Kursgewinne.

Anleger reagierten erleichtert darauf, dass sich der in Florida wütende Hurrikan "Ian" auf seinem Weg durch den US-Bundesstaat abgeschwächt habe, heisst es im Handel. Meteorologen stuften ihn auf die niedrigste Stärke eins von fünf herab.

In den letzten Tagen hatten die Aktien der Versicherer immer wieder zu den Verlieren gezählt. Der Start der Hurrikan-Saison in den USA schüre jedes Jahr die Sorgen um hohe Schäden, die dann letztlich auch die Rückversicherer heftig arg treffen würden.

Immerhin seien in einem negativen Szenario Versicherungsschäden von bis zu 35 Milliarden Dollar denkbar, hatte Credit Suisse-Analyst Iain Pearce erst am gestrigen Mittwoch vorgerechnet. Dann wären die verbleibenden Schadenbudgets in der Branche aufgebraucht.

hr/jb

Zürich (awp)