Swiss Re-Aktie: Swiss Re dank positivem Anlageergebnis mit Milliardengewinn

Der Gewinn des Rückversicherers für das erste Quartal 2024 liegt im Rahmen der ehrgeizigen Zielvorgaben für das Gesamtjahr. Das Unternehmen gab zudem den Rückzug aus der Versicherungsplattform Iptiq bekannt.

Der Konzerngewinn belief sich für die ersten drei Monate 2024 auf 1,09 Milliarden Dollar, wie Swiss Re am Donnerstag mitteilte. Wegen der Umstellung der Rechnungslegung auf IFRS ist der Wert nicht vergleichbar mit dem Vorjahresergebnis (643 Mio). Der gemäss IFRS neu ausgewiesene Versicherungsumsatz lag bei 11,7 Milliarden Dollar.

In der Sach- und Haftpflichtrückversicherung (P&C Re) belief sich der Schaden-Kosten-Satz auf 84,7 Prozent. Die Sparte habe "selektiv" die Rückstellungen für bestimmte Naturkatastrophen- und Man-made-Grossschäden aus Vorjahren sowie für die Haftpflichtsparten erhöht, heisst es. Im Lebengeschäft (L&H Re) erzielte der Rückversicherer einen Gewinn nach IFRS von 412 Millionen Dollar.

Mit den hat Swiss Re die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen, diese hatten den Quartalsgewinn lediglich bei 995 Millionen Dollar gesehen.

Zudem sieht sich Swiss Re gut unterwegs für die Erreichung der Jahresziele: Weiterhin will der Rückversicherer einen IFRS-Konzerngewinn von mehr als 3,6 Milliarden Dollar erreichen. In der Sparte P&C Re peilt er einen Schaden-Kosten-Satz von weniger als 87 Prozent an und für die Sparte L&H Re wird ein Gewinn von 1,5 Milliarden Dollar angestrebt.

Swiss Re ernennt Ivan Gonzalez zum neuen CEO Corporate Solutions

Beim Rückversicherer Swiss Re kommt es im Zusammenhang mit der Ablösung an der Spitze des Konzerns zu einer weiteren Neubesetzung in der Geschäftsleitung. Ivan Gonzalez wird neuer CEO der Sparte Corporate Solutions und damit Nachfolger von Andreas Berger, der bekanntlich per 1. Juli das Amt des CEO von Christian Mumenthaler übernehmen wird.

Gleichzeitig wird Gonzalez Mitglied des Group Executive Committee. Er ist laut Mitteilung vom Donnerstag derzeit CEO Reinsurance China und China Country President, verantwortlich für die Geschäftsbereiche Property & Casualty sowie Life & Health. Er wird entsprechend im Juli von Peking nach Zürich umziehen. Davor leitete er die Geschäftseinheit Corporate Solutions in der Region Amerika, von 2017 bis 2021 als Verantwortlicher für Nordamerika und von 2011 bis 2016 als Verantwortlicher für Lateinamerika. Er kam 2001 im Rahmen eines Graduates-Programms zu Swiss Re.

Derweil wird Moses Ojeisekhoba, CEO Global Clients and Solutions, per Ende August 2024 von seiner Position zurücktreten und Aufgaben ausserhalb des Konzerns wahrnehmen, wie es heisst. Die Sparten innerhalb der Geschäftseinheit würden anderen Bereichen der Gruppe zugeordnet.

Ojeisekhoba leitete unter anderem die strategische Überprüfung von iptiQ. Swiss Re hat am (heutigen) Donnerstag die Absicht zum Rückzug aus dieser White-Label-Digitalversicherungsplattform bekannt gegeben.

