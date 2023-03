Swiss Re-Aktie: Starke SST-Quote zum Jahresanfang

Die Quote zum Schweizer Solvenztest (SST-Quote) lag per 1. Januar 2023 bei 294 Prozent, wie dem am Donnerstag veröffentlichten Geschäftsbericht zu entnehmen ist.

Die genau Zahl war zur Bekanntgabe des Jahresabschlusses Mitte Februar noch nicht bekannt. Damals hiess es lediglich, dass die Quote über der Zielspanne von 200 bis 250 Prozent zu liegen komme. Später am Tag hatte Finanzchef die Zahl dann noch auf geschätzte 280 Prozent etwas konkretisiert.

Entsprechend den Kapitalmanagementprioritäten konzentriere sich Swiss Re weiterhin darauf, eine "hervorragende Kapitalisierung sicherzustellen und gleichzeitig an ihrer Kapitalrückgabepolitik festzuhalten sowie Kapital für profitable Wachstumsmöglichkeiten einzusetzen", heisst es in einer ebenfalls verschickten Mitteilung zum Geschäftsbericht.

Aufgrund der starken Kapitalausstattung will Swiss Re - wie bereits bekannt - trotz deutlichem Gewinnrückgang im 2022 eine gegenüber dem Vorjahr mehr oder weniger unveränderte Dividende ausbezahlen. Allerdings sollen es dieses Mal 6,40 US-Dollar sein, nachdem es im Vorjahr 5,90 Franken gewesen waren. Zum aktuellen Wechselkurs (0,93) sind es dieses Jahr mit 5,95 Franken gar etwas mehr. Die Dividendenausschüttung erfolgt allerdings erst in etwa einem Monat.

Wie bereits im letzten Dezember bekannt gegeben, soll zudem mit Vanessa Lau und Pia Tischhauser zwei Frauen in den Verwaltungsebenfalls gewählt werden. Nicht mehr zur Wiederwahl antreten werden Renato Fassbind und Susan L. Wagner.

