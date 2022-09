Swiss Re-Aktie sehr stark: Swiss Re erwartet steigende Preise bei Rückversicherungen - Investmentchef geht 2023

Denn im unsicheren wirtschaftlichen und geopolitischen Umfeld dürfte die Nachfrage nach Versicherungen zunehmen.

In einer Welt mit wachsenden geopolitischen Spannungen, wirtschaftlicher Unsicherheiten und dem Klimawandel sei mit einer verstärkten Nachfrage nach Schutz vor Risiken zu rechnen, teilte Swiss Re am Montag anlässlich des Branchentreffens "Rendez-Vous de Septembre" in Monte Carlo in einem Communiqué mit. Aktuell sei die Branche besonders mit Themen wie Inflation oder Rezession konfrontiert. Hinzu kämen Energieschocks, Cyberrisiken oder Probleme in den Lieferketten.

Rückversicherer und Versicherer müssten sich im Rahmen der Risikomodellierung auf eindeutige Vertragsbedingungen konzentrieren, um sicherzustellen, dass die Preise das Risikoumfeld widerspiegelten. "Da wir im aktuellen dynamischen Risikoumfeld eine Zunahme der Kostentreiber sehen, müssen die Prämien sorgfältig kalibriert werden, um damit Schritt zu halten", wird Swiss-Re-Rückversicherungschef Moses Ojeisekhoba mit Blick auf die Inflation zitiert.

Steigende Nachfrage nach Versicherungsschutz

Die Swiss Re erwartet für den Zeitraum von 2022 bis 2026 einen Anstieg des Prämienvolumens um 33 Milliarden US-Dollar in den gewerblichen Sparten, wie sie kürzlich gemeldet hat. Wenn zudem die Länder alle bisher geplanten Kapazitäten für erneuerbare Energien aufbauen, würden die Investitionen in diesem Bereich nach Schätzungen ihrer Experten im Energiesektor bis 2035 zusätzliche Prämien in Höhe gar von 237 Milliarden generieren.

In diesem Umfeld will Swiss Re wachsen und plant unter anderem, das Naturkatastrophengeschäft auszubauen. Denn dieser Markt dürfte laut Swiss Re für die Rückversicherer in den nächsten vier Jahren von derzeit weltweit 35 Milliarden auf rund 48 Milliarden Dollar an Prämien wachsen. Swiss Re sei mit ihrem Kundenzugang und der Kapitalstärke gut positioniert. Allerdings sei angesichts der steigenden Katastrophenlast beim Abschluss von Geschäft ein diszipliniertes Verhalten wichtig.

In Monte Carlo läuft seit Samstag und noch bis am Mittwoch (14.9.) das alljährlich stattfindende Treffen von Vertretern aus der Rück- und Versicherungsbranche. Unter den Teilnehmern wird unter anderem zu den Markt- und Preisentwicklungen diskutiert.

Swiss-Re-Investmentchef Guido Fürer geht Ende März 2023 in Ruhestand

Bei der Swiss Re tritt Investmentchef Guido Fürer Ende März 2023 ab. Fürer habe sich dazu entschieden, dann in den Ruhestand zu treten, teilte der Rückversicherer am Montag mit. Einen Nachfolger präsentiert die Swiss Re noch nicht.

Mit Fürer nimmt bei der Swiss Re ein Urgestein Abschied. Er war 25 Jahre lang für den Konzern tätig, zehn davon als Investmentchef. Er wolle künftig mehr Zeit mit der Familie verbringen und sich seinen ehrenamtlichen Tätigkeiten in verschiedenen Stiftungsräten widmen, wird Fürer in der Mitteilung zitiert.

"Wir respektieren Guidos Entscheidung und werden ihn und sein unermüdliches Engagement für das Unternehmen vermissen", so Konzernchef Christian Mumenthaler. Und auch Verwaltungsratspräsident Sergio Ermotti dankt Fürer für die geleisteten Dienste: Er habe einen sehr grossen Beitrag zum Erfolg der Gruppe geleistet. Bis zum tatsächlichen Übergang in die Pension werde Fürer der Swiss Re weiterhin mit Einsatz und Engagement zur Verfügung stehen und bei seiner Nachfolge einen reibungslosen Übergang gewährleisten.

Rückversicherungsaktien mit Preishoffnungen gesucht

Die Aktien der grossen Rückversicherer sind am Montag in einem positiven Umfeld für Finanztitel gesucht, auch jene der Swiss Re. Am derzeit laufenden Branchentreffen in Monte Carlo lautet der Tenor: Die Rückversicherungspreise werden weiter steigen. Das kommt an der Börse gut an.

Papiere von Swiss Re rücken zeitweise um 1,38 Prozent auf 82,50 Franken vor und der grösste Konkurrent Munich Re gewinnt an der Frankfurter Börse zeitweise 1,5 Prozent. Zudem sind auch die Aktien anderer Mitbewerber wie Hannover Re (+1,1%) oder Scor (+1,3%) gesucht.

Im Vorfeld des heute Nachmittag in Monte Carlo geplanten Medientreffens hat Swiss Re Einschätzungen zur Branchenlage in einer Mitteilung bereits skizziert. Die Gruppe sieht für die Versicherungs- und Rückversicherungsbranche gute Wachstumschancen und plant selber, vor allem im Geschäft mit Naturkatastrophen zuzulegen. Swiss Re rechnet auch mit weiter steigenden Preisen. Diese Erwartung hatten übers Wochenende bereits die Chefs von Munich Re in Monte Carlo geäussert.

Swiss Re habe eine sehr positive Einschätzung bezüglich der Geschäftsmöglichkeiten in der Rückversicherungssparte abgegeben, schreibt Georg Marti von der ZKB in einer ersten Einschätzung. Allerdings seien die Wachstumspläne im Naturkatastrophengeschäft keine Überraschung. Zudem habe Swiss Re die Wichtigkeit eines disziplinierten Underwritings betont, sodass gute Margen und vorteilhafte Gewinne resultierten.

