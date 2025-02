Swiss Re-Aktie: RBC Capital Markets gibt Sector Perform-Bewertung bekannt

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 143 Franken belassen. Analyst Derald Goh lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung das Zahlenwerk des Versicherers, das besser als erwartet ausgefallen sei. Nur die Quote zu den Kapitalanforderungen (SST) sei etwas schwächer gewesen, was ein geringeres Potenzial für Ausschüttungen von überschüssigem Kapital impliziere.

Die Aktionäre schickten das Papier von Swiss Re nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 11:26 Uhr 1.9 Prozent auf 147.20 CHF. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Abwärtsrisiko von 2.85 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden heute 501’960 Swiss Re-Aktien gehandelt. Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Anteilsschein um 12.2 Prozent aufwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Swiss Re am 27.02.2025 vorlegen.

