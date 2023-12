Swiss Re-Aktie: Moody's bestätigt Swiss Re-Rating "Aa3" mit Ausblick "stabil"

Das Rating lautet weiterhin "Aa3" mit Ausblick "stabil", wie die Ratingagentur am Montagabend mitteilte.

Die Bestätigung der Ratings widerspiegele die herausragende Position von Swiss Re im globalen Rückversicherungsmarkt, wie auch den hohen Grad an geographischer und geschäftlicher Diversifikation. Ferner werde das Finanzprofil der Gruppe durch eine sehr starke Kapitalisierung und Liquidität, wie auch dem konservativen Anlageportfolio und der sehr guten Flexibilität unterstützt. Ferner verfüge das Unternehmen auch über genügend Risikoreserven. Der stabile Ausblick begründe sich mit der widerstandsfähigen Solvabilitätsposition und den Erträgen.

Dagegen senkte Moodys das Rating für die vorrangigen unbesicherten Verbindlichkeiten und die Senior-Unsecured-Programmratings um eine Stufe auf "A1" mit dem Ausblick "stabil" nach zuvor "under review". Diese Anpassung liege vor allem in ab dem 1. Januar 2024 in Kraft tretenden neuen Bestimmungen im Versicherungsaufsichtsgesetz begründet. Die Regelung sehe eine neue Gläubigerhierarchie vor. Demnach rangieren die Rückversicherungsverbindlichkeiten in einem Konkursverfahren vor vorrangigen unbesicherten Schuldtiteln. Dies gelte auch schon bei anderen Versicherungsunternehmen, heisst es weiter.

London (awp)