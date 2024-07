Swiss Re-Aktie: Jüngste Einstufung durch JP Morgan Chase & Co.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 135 Franken belassen. Analyst Kamran Hossain nahm in einer am Freitag vorliegenden Studie nochmals kleinere Anpassungen an seinem Bewertungsmodell für den Schweizer Rückversicherer vor. Wir gehen davon aus, dass die Schäden durch Naturkatastrophen im Rahmen des Budgets liegen.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Swiss Re-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktie notierte um 11:57 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0.5 Prozent auf 108.00 CHF. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 25.00 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 162’636 Swiss Re-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresbeginn 2024 um 14.2 Prozent nach oben. Swiss Re dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 22.08.2024 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2024 / 17:40 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2024 / 17:40 / BST



