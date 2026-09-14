Swiss Re-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Underweight

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re auf "Underweight" belassen. Nach dem ruhigsten Start der atlantischen Hurrikan-Saison seit 1960 sieht Analyst Kamran Hossain noch stärkeren Preisdruck auf die Rückversichererbranche zukommen, wie er am Freitag schrieb. Besonders skeptisch ist er für Swiss Re.

Aktienbewertung im Detail: Die Swiss Re-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Swiss Re nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:16 Uhr 1.4 Prozent auf 138.80 CHF. Von der Swiss Re-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 44’039 Stück gehandelt. Der Anteilsschein stieg seit Beginn des Jahres 2026 um 4.5 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 18:18 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.