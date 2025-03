Swiss Re-Aktie im Plus: Swiss Re veräussert zehn Prozent an kanadischem Versicherer Definity

Er erzielt damit einen Erlös von 655 Millionen kanadischen Dollar (rund 403 Millionen Franken).

Swiss Re habe in einem "Blocktrade" insgesamt rund 11,6 Millionen Aktien oder etwa 10,05 Prozent der Aktien des kanadischen Finanzunternehmens verkauft, teilte der Zürcher Versicherungskonzern am Dienstag mit. Damit besitze er keine Anteile mehr. Der Verkaufspreis lag bei 56,20 kanadischen Dollar pro Aktie. Am Montagabend hatte der Titel an der Börse Toronto bei 61,26 Dollar geschlossen.

Den Verkauf des Definity-Anteils begründet Swiss-Re-CEO Andreas Berger in der Medienmitteilung mit der kontinuierlichen Überprüfung der Investitions-Portfolios der Swiss-Re-Gruppe. Swiss Re sei aber "sehr beeindruckt" vom Fortschritt, den Definity seit dem Börsengang im November 2021 erzielt habe. Der Rückversicherer schätze auch die anhaltenden Geschäftsbeziehungen mit dem kanadischen Unternehmen.

Definity ist die Muttergesellschaft mehrerer kanadischer Schadenversicherer, darunter Economical, Sonnet, Family und Petline. Laut eigener Webseite versichert die Gruppe etwa Häuser, Fahrzeuge, Unternehmen, Bauernhöfe oder Haustiere.

Im Schweizer Handel gewinnt die Swiss Re-Aktie zeitweise 0,40 Prozent auf 149,20 Franken.

